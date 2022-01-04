04.01.2022 (05:30)

Более 2600 младших специалистов из 57 регионов прошли подготовку в 242 учебном центре подготовки младших специалистов ВДВ

В 2021 году учебным центром подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск, было подготовлено в интересах соединений и воинских частей и успешно сдало квалификационные экзамены с последующим убытием в войска более 2600 военнослужащих по призыву из 57 субъектов Российской Федерации.

Курсанты учебного центра пополнили ряды военнослужащих парашютно-десантных, десантно-штурмовых подразделений, подразделений связи.

Военнослужащие имеют возможность обучаются более чем по 10 специальностям, - основные из них механики-водители, наводчики-операторы боевых машин десанта (БМД), специалисты связи и артиллерии.

Срок обучения в учебном центре для военнослужащих по призыву составляет 3.5 месяца. После сдачи выпускных экзаменов военнослужащие были направлены для дальнейшего прохождения службы в войска.

В завершение своего обучения десантники сдают вождение боевых машин десанта на танкодроме полигона, в том числе новейших БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

Выполняют упражнения контрольные стрельбы из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ и «Печенег», гранатометов РПГ-7Д днем и ночью. Весь личный состав отрабатывает выполнение нормативов по воздушно-десантной подготовке по укладка людских десантных парашютов, надевание парашюта и снаряжения, действия парашютиста-десантника в воздухе.

В настоящий момент активную подготовку проходят новые призывники, призванные осенью-зимой 2021 года, которые приступили к боевой учебе.

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