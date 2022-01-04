04.01.2022 (05:00)

В Волгоградской области в 2021 году более 5 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей прошли вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Волгоградской области в 2021 году более 5 тыс. военнослужащих ЮВО и членов их семей прошли вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19

В Волгоградской области за 2021 год привиты и ревакцинированы двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции уже более 5 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и членов их семей.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцинации, проводится в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции.

Вакцинация и ревакцинация проводится на базе ФГБУ «413 военного госпиталя Министерства обороны РФ» и медицинских подразделений соединений и воинских частей Волгоградского гарнизона ЮВО.

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