04.01.2022 (04:30)

Командующий ЦВО передал удостоверение к государственной награде семье фронтовика ВОВ, оборонявшего Ленинград



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий ЦВО передал удостоверение к государственной награде семье фронтовика ВОВ, оборонявшего Ленинград

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин передал удостоверение к ранее неврученной награде - медали «За оборону Ленинграда» без вести пропавшего младшего лейтенанта Евгения Ульянова его родному сыну. Церемония передачи прошла в режиме видеоконференции.

«Хотелось бы поблагодарить, Олег Евгеньевич, вы как верный сын не оставили подвиг отца в забвении, стараетесь восстановить и увековечить память о нем», - сказал генерал-полковник Александр Лапин, обращаясь к родственникам фронтовика.

Сын фронтовика поблагодарил командующего войсками округа за теплые слова, сказанные в адрес самого героя и его близких, а также поблагодарил областной военкомат за оказанную помощь. В завершение встречи командующий войсками округа пожелал крепкого здоровья и успехов семье фронтовика.

Начальник отдела по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны РФ) ЦВО Ирина Лебедева также уточнила, что военными комиссариатами и управлением военного округа ведется большая поисковая работа по розыску неврученных наград участников Великой Отечественной войны. В течение 2021 года было вручено более 200 удостоверений к государственным наградам и государственных наград живым участникам войны. «Кроме того, общественная приемная Министра обороны Российской Федерации принимает активное участие в предоставление архивных сведений по обращениям, которые поступают в общественную приемную от членов семей участников Великой Отечественной войны», - отметила начальник отдела по работе с обращениями граждан (общественной приемной Министра обороны РФ) ЦВО.

Она также добавила, что командующим войсками Центрального военного округа за 2021 год было вручено более 10 удостоверений членам семей военнослужащих. Также была переда неврученная награда живому участнику Великой Отечественной войны. И лично, и в режиме видео-конференц связи военными комиссариатами, по поручению командующего войсками округа генерал-полковника Александра Лапина, были переданы удостоверения родственникам, членам семей участников Великой Отечественной войны.

Справочно: младший лейтенант Евгений Харлампиевич Ульянов заместитель командира роты 930 стрелкового полка 256 стрелковой дивизии. Был ранен в бою в ходе обороны Ленинграда, попал в госпиталь. С 1943 года значится пропавшим без вести.

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