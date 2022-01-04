04.01.2022 (04:00)

Около 500 тонн дезсредства применили специалисты РХБ защиты ЦВО в 2021 году для спецобработки военных объектов в Сибири

Специалисты РХБ защиты общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Сибири, израсходовали около 500 тонн дезсредства для спецобработки военных объектов в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Специальной обработке подвергались здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Проводилось обеззараживание придомовых территорий военных городков, подъездов жилых домов и других значимых объектов.

На сборных пунктах военных комиссариатов региона также ежедневно проводились мероприятия по дезинфекции территории и помещений сборных пунктов, автомобильного транспорта, прибывшего с молодыми людьми, автомобильного и железнодорожного транспорта для отправки призывников к местам прохождения службы, силами, созданного на время призыва сводного отряда специалистов РХБ защиты.

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