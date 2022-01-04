04.01.2022 (02:00)

В 2022 году состав дальней авиации пополнят 2 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м

В 2022 году дальняя авиация пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м.

«Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а так же установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа», – заявил командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95мс.

План боевой подготовки дальней авиации за прошедший год выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды. Особенностью 2021 года стало проведение третьего совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая, а также выполнение задач патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице