Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2022 (02:00)

В 2022 году состав дальней авиации пополнят 2 модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160м

В 2022 году дальняя авиация пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м.

«Процесс модернизации самолетов дальней авиации осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка  новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а так же установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа», – заявил командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

В 2021 году соединения дальней авиации пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95мс.

План боевой подготовки дальней авиации за прошедший год выполнен на 100 процентов, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды. Особенностью 2021 года стало проведение третьего совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая, а также выполнение задач патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Новости по теме:
В Амурском соединении дальней авиации проведены инструктажи в преддверии выходных дней
Письма и сладкие подарки получили военнослужащие по призыву Энгельсского соединения дальней авиации
Детей военнослужащих Энгельсского соединения дальней авиации поздравили с наступающим Новым годом
В Энгельсском соединении дальней авиации военнослужащие по призыву написали поздравительные письма домой

Метки:
Самолеты , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false