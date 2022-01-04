04.01.2022 (03:30)

Итоги участия в АрМИ-2021 подвели в ДВОКУ

В Армейских международных играх (АрМИ) Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) принимает участие с 2016 года. Удачным стал дебют команд в «Суворовском натиске», «Снайперском рубеже» и «Морском десанте», где курсанты заняли призовые места на всеармейских и международных этапах. Это объясняется тем, что методики подготовки сборных команд помогли преподавательскому составу училища лучше понять, как за короткое время качественно подготовить курсантов к состязаниям. С тех пор в АрМИ ДВОКУ участвует постоянно.

Пополнилась копилка победами и в 2021 году. На всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск» на БМП-3, проходившем на полигоне «Прудбой» в Оренбургской области, курсанты ДВОКУ заняли первое место. В Международном этапе АрМИ на территории КНР, команда Вооружённых Сил России состояла из трёх экипажей от училища. Борьба за первое место шла нешуточная. В результате рокоссовцы уступили лишь хозяевам соревнований и привезли домой почётное 2 место. С таким же результатом вернулся в стены училища и взвод морпехов со всеармейского этапа конкурса АрМИ среди подразделений морской пехоты «Морской десант». Он проходил в Приморской крае на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота. В международном этапе на этом же полигоне взвод морской пехоты, представляющий ВМФ России возглавил офицер ДВОКУ и одно отделение из курсантов училища. Результаты были записаны в Книгу рекордов АрМИ как за «лучшее прохождение полосы разведчика». В итоге российские морские пехотинцы в очередной раз заняли высшую ступеньку пьедестала почёта.

В международном этапе конкурса «Снайперский рубеж» из 10 отобранных снайперов команды ВС РФ 2 оказались курсантами ДВОКУ, а главным тренером команды был назначен преподаватель училища. Международный этап прошёл на территории Республики Вьетнам в г. Ханой, где команда России заняла третье место.

Также, в Республике Тыва на полигоне «Кара-Хаак» отдельной горной мотострелковой бригады дебютировала команда училища во всеармейском этапе конкурса «Конный марафон», занявшая 3 место. Большая заслуга в таком результате инструкторов учебного центра пограничной службы России по Амурской области в п. Николаевка. Под их руководством за несколько месяцев рокоссовцы освоили курс кавалерийской подготовки и достойно показали себя в соревнованиях с военнослужащими горных бригад, коренными жителями Республик Тыва и Карачаево-Черкесия, которые с детства владеют навыками верховой езды. Очень сложными в период конкурса были метеоусловия, но не смотря на шквалистый ветер и безостановочный дождь, команда ДВОКУ с задачей справилась успешно. Полученный во время конкурса опыт уже лёг в основу методических пособий кафедры тактики, которые в будущем позволят повысить качество обучения курсантов-горников.

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