04.01.2022 (03:00)

Порядка тысячи человек прошло лечение в медцентре МО РФ в Республике Бурятия за весь период функционирования

В многофункциональном медицинском центре, расположенном в военном городке Сосновый Бор (Республика Бурятия), с момента открытия прошло лечение от COVID-19 порядка тысячи человек.

Ежесуточно в медицинском центре, построенном на территории военного госпиталя Восточного военного округа, несут дежурство и оказывают медицинскую помощь порядка 65 высококвалифицированных военных специалистов, из них 20 врачей и 35 медсестер.

Военные медицинские специалисты ВВО прошли обязательную медицинскую доподготовку и обучение в г. Санкт-Петербург. Медицинский персонал «красной зоны» работает в костюмах, которые обеспечивают максимальный уровень защиты.

Препараты для лечения вирусной инфекции имеются в полном объеме, запасы лекарственных средств хранятся на специальном складе.

Многопрофильный медицинский центр способен проводить лечение не только инфекционных заболеваний, но и любой терапевтической патологии.

Стоит отметить, что в медцентре имеется своя станция по добыче сжиженного медицинского кислорода, который через систему центральной подачи кислорода поступает в палаты и подведен к каждой койке.

В выходные и праздничные дни за больными в круглосуточном режиме ведет наблюдение квалифицированный медицинский персонал, который прошел дополнительную переподготовку, в том числе для осуществления медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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