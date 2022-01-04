04.01.2022 (02:30)

В армейском корпусе ВВО продолжаются мероприятия по профилактике простудных заболеваний среди военнослужащих

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах продолжаются мероприятия по профилактике простудных и инфекционных заболеваний среди военнослужащих.

Командирами соединений и воинских частей организованы все необходимые меры по недопущению переохлаждения среди военнослужащих, особенно в период крещенских морозов.

В частности сокращено количество уличных построений личного состава, а в период проведения Крещенских праздников запрещены купания в проруби.

Также военными медиками ежедневно проводится дезинфекция и дополнительное проветривание казарменных помещений, контролируется использование военнослужащими средств индивидуальной защиты и дезинфекции.

В военных госпиталях и медицинских пунктах воинских частей армейского корпуса ВВО заранее сформирован резерв профильных медикаментов.

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