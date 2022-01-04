04.01.2022 (01:30)

В мотострелковых соединениях и воинских частях общевойсковой армии ВВО в Приморье в минувшем году проведено более 75 тактических учений

В мотострелковых соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, в минувшем году проведено свыше 75 тактических учений различного уровня, а также более 500 боевых стрельб отделений и взводов.

Военнослужащие объединения приняли участие в учениях различного масштаба, от ротных и бригадных до международного «Ларос-2021», к участию которого было привлечено более 500 военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Отличительной чертой текущего учебного года являлась высокая интенсивность практических занятий на полигонах. Как зимой, так и летом загруженность полигонов была близка к стопроцентному показателю.

Кроме того, за зимний и летний период обучения в соединениях и воинских частях объединения уровень боевой выучки был оценен в средний балл «хорошо» по основным предметам обучения.

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