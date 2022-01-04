04.01.2022 (01:00)

Артиллеристы ВВО в Забайкалье в 2021 учебном году израсходовали более 7 тысяч боеприпасов

С военнослужащими артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в 2021 учебном году в ходе тактических учений и боевых стрельб было израсходовано свыше 7 тысяч крупнокалиберных и реактивных боеприпасов, что на 10 % больше показателей 2020 года.

Стоит отметить, что в 2021 году интенсивность занятий по боевой подготовке артиллеристов возросла в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

В течение всего учебного года в соединении проводились мероприятия по боевому слаживанию расчетов, взводов, батарей и дивизионов, артиллеристы осваивали новые способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Основное внимание в ходе боевой подготовки командованием общевойсковой армии ВВО уделялось выполнению огневых задач в составе разведывательных огневых комплексов с применением беспилотных летательных аппаратов и современных средств артиллерийской разведки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице