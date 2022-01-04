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04.01.2022 (00:30)

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота подарили жителям и гостям Владивостока серию ярких новогодних концертов

Артисты ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ) подарили жителям и гостям Приморской столицы несколько ярких новогодних концертов. Концерты состоялись в Доме офицеров Тихоокеанского флота.

В честь Нового 2022 года для зрителей была подготовлена обновленная праздничная концертная программа, которая включала сценические выступления, песни и танцы. Опытные артисты сделали номера сказочными. Вместе с артистами-тихоокеанцами во время выступлений перед зрителями выступили хор, балетная группа, а также военный оркестр.

Всего концерты посетило более 1,5 тысяч человек.

Коллектив флотских артистов в течение оставшихся новогодних праздников планирует выступить в частях и соединениях Владивостокского гарнизона, а также на кораблях флота. Для тех военнослужащих и членов их семей, к которым творческий коллектив флота не сможет попасть с программой новогоднего выступления, подготовлена видеозапись концерта.

Подготовка новой программы концертов началась осенью прошлого года под руководством капитана 3 ранга Вениамина Царегородцева. Артисты создали более 10 номеров, которые дополнили разнообразный репертуар творческого коллектива.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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