03.01.2022 (12:30)

Первый замминистра обороны исполнил мечту мальчика из Мурманской области в рамках «Елки желаний»

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту мальчика из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера «Петр Великий» в рамках акции «Елка желаний».

Заветное новогоднее желание Виктора Алимкина из Мурманской области в рамках благотворительного проекта «Елка желаний» исполнено первым заместителем Министра обороны Российской Федерации Русланом Цаликовым.

Желание мальчика исполнили, проведя ему экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота – тяжелому атомному ракетному крейсеру «Петр Великий».

На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по самому крупному и самому мощному боевому кораблю в составе Военно-Морского Флота России.

После экскурсии по верхней палубе и знакомства мальчика с комплексами вооружения, его пригласили внутрь корабля, где он осмотрел главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомился с основными внутрикорабельными системами, увидел, как живут военные моряки.

В конце экскурсии Виктора угостили сладостями и вручили новогодние подарки. После этого ребенок принял участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих.

Новогодняя благотворительная акция «Елка желаний» в Министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021года под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.



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