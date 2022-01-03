03.01.2022 (17:00)
Для российских военнослужащих в Приднестровье подготовили праздничное меню на новогодние и рождественские праздники
Продовольственная служба Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) и сторонние организации, обеспечивающие питание военнослужащих, подготовили для личного состава разнообразное меню в период новогодних и рождественских праздников.
В праздничные дни для военнослужащих ОГРВ ПРРМ введен специальный вариант обедов с улучшенным ассортиментом блюд. Для военнослужащих на праздничный стол подают салаты Оливье и сельдь под «шубой». В меню военнослужащих также вошли несколько видов фруктов, печенье и конфеты.
В наступившем 2022 году в организации питания будет продолжена практика проведения Дней национальной кухни.
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