03.01.2022 (16:30)
Российские военнослужащие в Приднестровье открыли поле спортивного пейнтбола
На территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) установили игровую площадку, предназначенную для игры в пейнтбол.
Размеры игрового поля в ОГРВ ПРРМ предназначено для игры 5 на 5, и имеет 24 метра в ширину и 45 метров в длину. На игровом поле симметрично установлены различные укрытия.
В период новогодних праздников на новой площадке состоялся турнир по спортивному пейнтболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ, в котором приняло участие 8 команд. Команды участницы были разделены на две группы, а победители каждой группы сразились в финале.
По итогам новогоднего турнира победителем по спортивному пейнтболу стала ремонтная рота.
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