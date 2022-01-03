03.01.2022 (16:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье открыли поле спортивного пейнтбола

На территории военного городка Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) установили игровую площадку, предназначенную для игры в пейнтбол.

Размеры игрового поля в ОГРВ ПРРМ предназначено для игры 5 на 5, и имеет 24 метра в ширину и 45 метров в длину. На игровом поле симметрично установлены различные укрытия.

В период новогодних праздников на новой площадке состоялся турнир по спортивному пейнтболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ, в котором приняло участие 8 команд. Команды участницы были разделены на две группы, а победители каждой группы сразились в финале.

По итогам новогоднего турнира победителем по спортивному пейнтболу стала ремонтная рота.

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