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03.01.2022 (15:30)

Более 150 единиц военной и специальной техники поступит в гвардейскую танковую армию ЗВО в 2022 году

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа дислоцированной в Москве, Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях продолжается поступление современной техники.

«В 2022 году в рамках государственного оборонного заказа на вооружение армии поступит более 150 единиц военной и специальной техники» сообщил командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель.

В течении года в танковое объединение поступят Т-80БВМ, новейшие танки Т-90М «Прорыв», боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А, дымовые машины ТДА-3, авторазливочные станции АРС-14КМ, зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2», специальные автомобили группы разминирования САГР, - дополнил командующий.

Сегодня армия укомплектована современными образцами боевых машин, это модернизированные танки Т-72Б3, Т-90, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, БТР-82А, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» и переносные ЗРК «Верба» и другая боевая техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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