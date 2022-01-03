03.01.2022 (15:00)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО проводятся тренировки по актуализации картографической информации с помощью системы геопространственной информации

В Ленинградском объединении ВВС и ПВО Западного военного округа, прошли тренировки по актуализации картографической информации с помощью комплексов программно-технических средств единой автоматизированной системы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ).

Данные комплексы предназначены для доступа к обновлённой, актуальной картографической информации о местности, представленной в виде электронных карт, космических и аэрофотоснимков, материалов и данных дистанционного зондирования Земли.

ЕАСО ГПИ позволяет осуществлять сбор, учёт и хранение пространственных данных в единой базе, а также информационный обмен между органами военного управления всех уровней в интересах решения задач обеспечения безопасности и обороны Российской Федерации.

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