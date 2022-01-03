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03.01.2022 (14:30)

План лётной подготовки подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО выполнен на 100 процентов

План лётной подготовки военнослужащих авиационных подразделений Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнен на 100 процентов и составил более 37000 часов налета за 2021 год.

По результатам боевой учёбы лётчики объединения успешно выполнили годовой план налета, проводя плановые полеты днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях, а также в условиях минимума погоды. Участвуя в различных учениях, экипажи авиационных подразделений объединения совершили более 1000 вылетов на боевое применение на различные полигоны России.

В ходе летно-тактических учений лётчики объединения отрабатывали учебно-боевые задачи с выполнением перехвата воздушных целей, отыгрышем воздушных боев и дуэлей, применением авиационных средств поражения по наземным и воздушным мишеням, выполнением дозаправки в воздухе.

Помимо этого, лётчики объединения приняли участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021», а также в этапах международных армейских игр "АрМИ-2021", по результатам которых заняли призовые места.

В новом учебном году авиационным экипажам объединения предстоит показать свои знания и летное мастерство в ходе целого ряда летно-тактических, стратегических и командно-штабных учений.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ
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