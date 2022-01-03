03.01.2022 (13:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск стали призерами 25-ти всеармейских и 4-х международных этапов «Армейских международных игр-2021»

Впервые в 2021 году на полигоне «Сельцы» Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища в построенном Центр армейской тактической стрельбы, был проведен международный конкурс «Тактический стрелок», в котором приняло участие 18 команд иностранных государств.

Российские десантники по результатам всех конкурсных этапов и испытаний заняли лидирующее первое место.

Всего на всеармейском этапе «АрМИ-2021» сборные команды ВДВ приняли участие в 24 конкурсах из 34 и заняли призовые места в 15 из них. Первые места и золотые медали удалось завоевать в 7 конкурсах армейских игр.

В ходе международных этапов «АрМИ-2021», десантники в составе сборных команд приняли участие в 4 конкурсах. На конкурсах «Эльбрусское кольцо», «Тактический стрелок», «Десантный взвод» военнослужащие ВДВ стали победили. В конкурсе «Полярная Звезда» десантники заняли второе место.

Кроме этого, военнослужащие Воздушно-десантных войск совместно с иностранными коллегами отрабатывали задачи в ходе проведенных 7 совместных учениях, основные из которых «Славянское братство», которое прошло на территории Российской Федерации, «Взаимодействие-2021» на территории Республики Таджикистан и «Защитники дружбы», прошедшее на территории Арабской Республики Египет.

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