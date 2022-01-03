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03.01.2022 (13:00)

Военнослужащие Ивановского гвардейского соединения ВДВ поздравили коллектив спортивной школы в городе Шуя

В первые дни Нового года военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения посетили спортивную школу «Медведь», расположенную в городе Шуя Ивановской области.

В этой школе занимаются дети из многодетных семей из города Шуя, которые пришли на первую в новом году тренировку.

Десантники совместно с представителями областных ветеранских и военно-патриотических организаций поздравили юных спортсменов с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Не смотря на столь юный возраст, многие из воспитанников этой спортивной школы уже не раз являлись призерами областных соревнований, где занимали первые призовые места.

От командования Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения и ветеранских организаций, коллектив спортивной секции получил сладкие подарки и поздравления.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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