03.01.2022 (11:45)

В 2021 году корабельные соединения и тактические группы БФ провели свыше 30 тактических учений различного уровня



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В 2021 году корабельные соединения и тактические группы БФ провели свыше 30 тактических учений различного уровня

Общая наплаванность кораблей флота в 2021 году составила около трех тыс. суток. В общей сложности корабли и суда обеспечения прошли порядка 200 тыс. морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы. В настоящее время несколько кораблей Балтийского флота успешно решают задачи в дальней морской зоне.

За ушедший год экипажами кораблей флота выполнено 430 боевых упражнений, в том числе ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения.

Корабельные соединения и тактические группы провели свыше 30 тактических учений различного уровня, а экипажи кораблей сдали более 120 курсовых задач. Штабы корабельных соединений провели пять командно-штабных и девять зачетно-тактических учений, а также два сбора на рейде с кораблями Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

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