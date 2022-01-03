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03.01.2022 (09:30)

Более 10 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения ЮВО в Краснодарском крае

Более 10 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае.

Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск.

Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 м.

Благодаря мощному дизельному мотору мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.

Железнодорожные войска уже осваивают новую технику в ходе тактико-специальных учений, выполняя задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.

Пресс-служба Южного военного округа
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Более 10 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения ЮВО в Краснодарском крае

Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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