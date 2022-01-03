03.01.2022 (11:00)
Более 400 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2022 году
В 2022 году в соединения и воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации спланировано к поступлению более 400 единиц бронетанковой техники.
В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные и модернизированные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.
В Сухопутные войска поступят современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М, боевые машины пехоты БМП-3, модернизированные БМП-2 с боевым отделением «Бережок», а также бронетранспортеры БТР-82А.
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