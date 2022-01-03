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03.01.2022 (10:30)

Свыше 10 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в 2021 году

Свыше 10 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров, подготовил Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.

При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республике, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.

Также, при обучении личного состава были выполнены указания Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажёрной базы и кораблей однотипных проектов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Корабли
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