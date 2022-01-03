03.01.2022 (10:30)
Свыше 10 экипажей надводных кораблей и катеров нового поколения подготовил Объединенный учебный центр ВМФ в 2021 году
Свыше 10 вновь сформированных экипажей боевых кораблей и катеров, подготовил Объединенный учебный центр Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге.
Программы подготовки учитывали оснащение кораблей и катеров новыми образцами ракетного, артиллерийского, торпедного и противоминного оружия, а также новыми средствами радиотехнического вооружения.
При подготовке личного состава в полной мере учитывался практический опыт боевых действий Военно-Морского Флота против террористов на территории Сирийской Арабской Республике, опыт действий сил ВМФ в Арктической зоне.
Также, при обучении личного состава были выполнены указания Главкома ВМФ адмирала Николая Евменова по повышению эффективности практической подготовки с использованием учебно-тренажёрной базы и кораблей однотипных проектов.