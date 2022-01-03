03.01.2022 (10:00)

РВСН полностью перешли на цифровые технологии передачи информации

Динамика поставки в войска новых образцов техники связи позволила полностью перейти на современные цифровые технологии передачи информации.

В последние четыре года на вооружение РВСН поступили новые цифровые системы передачи информации для позиционных районов ракетных дивизий, обновляется парк станций спутниковой связи, радиостанций КВ и УКВ диапазонов, комплексы технического обеспечения и ремонта средств связи.

Ракетные войска стратегического назначения оснащены цифровым телекоммуникационным оборудованием, таким как цифровые радиорелейные станции, автоматические телефонные станции засекреченной и открытой телефонной связи Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках государственных контрактов РВСН проведено оснащение цифровым телекоммуникационным оборудованием пунктов управления РВСН до ракетной дивизии включительно. В Ракетных войсках переоборудованы Центр связи РВСН, арсеналы РВСН, учебные центры, Военная академия РВСН имени Петра Великого и ее филиал в г. Серпухове.

Реализация намеченных мероприятий позволила достичь существенного повышения эффективности применения РВСН в части сокращения времени цикла управления и улучшения качества решений, принятых должностными лицами органов военного управления, по управлению подчиненными соединениями и объединениями с учетом осуществления мер информационной безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице