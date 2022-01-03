03.01.2022 (09:05)

В программу воздушно-десантной подготовки спецназа общевойсковой армии ЗВО в Тамбовской области в 2022 году войдет выполнение более 150 задач

В программу воздушно-десантной подготовки подразделений специального назначения общевойсковой армии Западного военного округа в 2022 году войдет выполнение более 150 различных задач на базе соединения специального назначения в Тамбовской области.

Во время текущего учебного года военнослужащие отработают стрельбу в воздухе, продемонстрируют навыки точного десантирования на ограниченные площадки, имитирующие сооружения, обеспечат десантирование и транспортировку различных специальных грузов, а также выполнят прыжки в ночное время суток.

В 2022-м учебном году спецназовцы будут совершать десантирование как с вертолётов Ми 8АМТШ «Терминатор», так и с самолётов Ан-26 и Ан-12. Для десантирования будут использоваться различные парашютные системы, в том числе управляемые «Мальва» и «Арбалет-2».

В общей сложности военнослужащие роты специального назначения общевойсковой армии увеличат темп боевой подготовки в 2022 году на 15%.

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