03.01.2022 (09:20)

Артисты Дома офицеров ЦВО провели новогоднее представление для воспитанников детского дома-интерната в Екатеринбурге

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудники Дома офицеров провели новогоднее театрализованное представление для воспитанников подшефного детского дома-интерната в Екатеринбурге.

Артисты подготовили для детей сказку с элементами клоунады, танцевальными и вокальными номерами. Концертная программа с участием главных геров Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась в актовом зале дома-интерната. В ходе представления детей развлекали ростовые куклы рыжих котов и Бабы-яги, а также самый холодный персонаж сказки – Зима. В завершении мероприятия военнослужащие обменялись с детьми подарками: каждый ребенок получил сладкий подарок, а военным дети подарили елочные украшения, сделанные своими руками.

Прошедшее мероприятие еще больше укрепило атмосферу праздника и новогоднего чуда, которое уже было исполнено. Летчики ЦВО провели для воспитанников этого дома-интерната экскурсию на военный аэродром, где к детям на вертолете прилетел Дед Мороз.

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