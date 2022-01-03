03.01.2022 (09:20)
Артисты Дома офицеров ЦВО провели новогоднее представление для воспитанников детского дома-интерната в Екатеринбурге
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) и сотрудники Дома офицеров провели новогоднее театрализованное представление для воспитанников подшефного детского дома-интерната в Екатеринбурге.
Артисты подготовили для детей сказку с элементами клоунады, танцевальными и вокальными номерами. Концертная программа с участием главных геров Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой состоялась в актовом зале дома-интерната. В ходе представления детей развлекали ростовые куклы рыжих котов и Бабы-яги, а также самый холодный персонаж сказки – Зима. В завершении мероприятия военнослужащие обменялись с детьми подарками: каждый ребенок получил сладкий подарок, а военным дети подарили елочные украшения, сделанные своими руками.
Прошедшее мероприятие еще больше укрепило атмосферу праздника и новогоднего чуда, которое уже было исполнено. Летчики ЦВО провели для воспитанников этого дома-интерната экскурсию на военный аэродром, где к детям на вертолете прилетел Дед Мороз.