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03.01.2022 (09:10)

Курсанты-штурманы осуществили новогоднюю мечту воспитанников детского дома в Челябинской области

Фото Видео

Курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту воспитанников детского дома и усадили детей за штурвалы учебного самолета.

В ходе мероприятия курсанты провели экскурсию по военному аэродрому и показали детям учебный самолет Ту-134Ш.  Воспитанники детского дома смогли посидеть в кабине летчиков за штурвалом самолета и передать диспетчеру информацию о полете с места штурмана. Будущие штурманы рассказали детям о том, как организовано обучение и что нужно знать абитуриенту, чтобы стать курсантом училища.

Кроме того, воспитанникам детского дома показали курсантскую казарму и музей училища, где они смогли сесть в кабину фронтового бомбардировщика Су-24М.

В завершении мероприятия многие дети признались, что после исполнения этой мечты они твердо решили связать свою взрослую жизнь с небом и авиацией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военная академия , Центральный военный округ
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