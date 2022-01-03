03.01.2022 (09:10)
Курсанты-штурманы осуществили новогоднюю мечту воспитанников детского дома в Челябинской области
Курсанты челябинского филиала Военно-воздушной академии в рамках всероссийской акции «Елка желаний» исполнили мечту воспитанников детского дома и усадили детей за штурвалы учебного самолета.
В ходе мероприятия курсанты провели экскурсию по военному аэродрому и показали детям учебный самолет Ту-134Ш. Воспитанники детского дома смогли посидеть в кабине летчиков за штурвалом самолета и передать диспетчеру информацию о полете с места штурмана. Будущие штурманы рассказали детям о том, как организовано обучение и что нужно знать абитуриенту, чтобы стать курсантом училища.
Кроме того, воспитанникам детского дома показали курсантскую казарму и музей училища, где они смогли сесть в кабину фронтового бомбардировщика Су-24М.
В завершении мероприятия многие дети признались, что после исполнения этой мечты они твердо решили связать свою взрослую жизнь с небом и авиацией.