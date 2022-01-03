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03.01.2022 (09:00)

Военнослужащие ПВО ЦВО поздравили воспитанников Ачинского детского дома с Новым годом

Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в г.Ачинск, посетили Краевое государственное казенное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ачинский детский дом» и поздравили его воспитанников с Новым годом.

В ходе визита военнослужащие ЦВО передали детям сладкие подарки и развивающие игрушки. Кроме того, офицеры провели с детьми беседу и рассказали об особенностях военной службы и ответили на интересующие ребят вопросы.

Праздничное мероприятие прошло в рамках акции «Подари праздник детям».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Праздники , Центральный военный округ
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