03.01.2022 (09:00)
Военнослужащие ПВО ЦВО поздравили воспитанников Ачинского детского дома с Новым годом
Военнослужащие соединения противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в г.Ачинск, посетили Краевое государственное казенное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Ачинский детский дом» и поздравили его воспитанников с Новым годом.
В ходе визита военнослужащие ЦВО передали детям сладкие подарки и развивающие игрушки. Кроме того, офицеры провели с детьми беседу и рассказали об особенностях военной службы и ответили на интересующие ребят вопросы.
Праздничное мероприятие прошло в рамках акции «Подари праздник детям».
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