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03.01.2022 (08:10)

Летчики истребительной и армейской авиации ЮВО в Армении перевыполнили план налета в 2021 году

На российской авиабазе Эребуни Южного военного округа (ЮВО) в Армении подвели итоги деятельности соединения за 2021 год.

Летчики истребителей МиГ-29 и экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 и Ми-8МТВ-5 перевыполнили годовой план по общему налету более чем на 20%.

При выполнении учебно-тренировочных полетов летчики выполнили программу по общему налету более 2 тыс. часов. В среднем налет за десять месяцев каждого летчика составил свыше 70 часов.

В течение года эскадрильи армейской и истребительной авиации принимали участие в летно-тактических учениях, где выполняли боевые пуски управляемых ракет, элементы простого, сложного и высшего пилотирования на предельно малых и больших высотах, маневрирование в составе боевых пар и звеньев при апробации новой методики действий в разведывательных ударных (огневых) комплексах.

Повышенное внимание командование авиабазы уделяет профессиональной подготовке молодых летчиков, прибывших в соединение. Ввиду сложных климатических условий (низкая облачность, густые туманы), а также высокогорья, молодым летчикам требуется особая подготовка.

Основные задачи летчики авиационного соединения ЮВО в Закавказье выполняли по круглосуточному дежурству в объединенной системе ПВО стран СНГ. Также выполняли учебные задачи по сопровождению автоколонн, высадке тактического воздушного десанта, огневой поддержке действий разведчиков и мотострелковых подразделений.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Армейская авиация , Истребительная авиация
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