03.01.2022 (08:45)

В мотострелковом соединении ЮВО под Волгоградом состоялась тренировка по противопожарной безопасности

В рамках поддержания противопожарной безопасности в парках боевых машин и на складах с военным имуществом в мотострелковом соединении Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Волгоградской области, прошли тренировки дежурных расчетов противопожарной безопасности.

Получив сигнал об условном возгорании, личный состав оперативной группы осуществил подъем дежурных сил по тревоге и совершил выезд к месту условного возгорания. Пожарные расчеты соединения оперативно отработали задачи по предназначению, продемонстрировав высокий профессионализм и слаженность действий.

Для усложнения задачи противопожарным расчетам вся техника была загружена условным боекомплектом. Тренировка прошла в обстановке, максимально приближенной к боевой, с использованием средств имитации возгорания и подрыва.

Всего в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих соединения, применялись современные средства пожаротушения, в том числе автоцистерны АЦ-6-40 на базе автомобиля КамАЗ.

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