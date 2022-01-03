03.01.2022 (08:20)

В 2021 году морские пехотинцы Каспийской флотилии совершили свыше 2 тыс. прыжков с парашютом

Морские пехотинцы Каспийской флотилии (КФл) выполнили программу воздушно-десантной подготовки (ВДП) за 2021 учебный год в полном объёме.

Военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений флотилии совершили свыше 2 тыс. прыжков с парашютом на различные площадки приземления. По итогам 2021 года план прыжков, предусмотренный программой боевой подготовки выполнен на 101%, что превысило показатели предыдущего года.

Регулярно проводились учебные мероприятия на снарядах и тренажёрах современного воздушно-десантного комплекса. С сержантами и матросами еженедельно по 2 часа, с офицерами и прапорщиками в составе своих подразделений. Отработка учебных вопросов проводилась по принципу от простого к сложному, сначала осваивались отдельные элементы прыжка, затем навыки закреплялись на комплексных снарядах. С молодым пополнением и личным составом, не имеющим воздушно-десантной подготовки, проведены учебные сборы с отработкой практических вопросов в объёме программы подготовки вновь прибывшего пополнения.

В ходе сборов по ВДП каждый морской пехотинец выполнил не менее 20 прыжков с парашютом. Воздушное десантирование выполнялось в полном боевом снаряжении из вертолётов Ми-8 с высоты от 800 до 1500 м как в дневное, так и в ночное время. Сборы по ВДП проводились в соответствии с планом боевой подготовки как в зимнем, так и в летнем периоде обучения.

В 2021 г. на вооружение десантно-штурмовых подразделений Каспийской флотилии поступили модернизированные парашюты Д-10. Они весят на несколько килограмм меньше предыдущих образцов, парашют легко разворачивается на ветру и способен выполнять горизонтальное скольжение.

Характерной особенностью парашютной системы Д-10 является повышенная грузоподъёмность – вес десантника со снаряжением может достигать 140 кг, что позволяет увеличить вес боевого снаряжения и возможность иметь при себе дополнительный боекомплект.

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