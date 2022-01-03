Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.01.2022 (07:45)

В 2021 году в ЮВО проведено более 4,7 тыс. мероприятий боевой подготовки

Всего в 2021-м учебном году в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО) проведено более 4,7 тыс. основных мероприятий боевой подготовки. В том числе – 1,8 тыс. тактических, тактико-специальных, командно-штабных и летных учений с соединениями, воинскими частями и подразделениями родов войск.

Из 2,5 тыс. мероприятий боевой подготовки в общевойсковых объединениях ЮВО в минувшем учебном году было проведено более 1,6 тыс. боевых стрельб отделений, свыше 500 боевых стрельб взводов, около 200 ротных тактических учений, 60 батальонных тактических учений и 16 тактических учений уровня полк, бригада, дивизия.

Основные направления и приоритетные задачи боевой подготовки военного округа в прошедшем учебном году были связаны с совершенствованием способов огневого поражения противника в сочетании с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов. Особое внимание также уделялось повышению тактической и оперативной маневренности, разработке новых способов действий воинских частей и подразделений и внедрению их в боевую подготовку.

Основными направлениями боевой подготовки войск (сил) военного округа в 2022-м учебном году является совершенствование боевой подготовки органов управления и подразделений, обеспечение внедрения новых форм и способов действий подразделений в боевую учебу в ходе проведения тактических учений и занятий.

Всего в новом году в войсках ЮВО спланировано провести более 3 тыс. мероприятий боевой подготовки, где будут отработаны вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях.

Основным мероприятием боевой и оперативной подготовки войск ЮВО осенью 2022 года станет двустороннее командно-штабное учение с группировками войск (сил) на Юго-Западном стратегическом направлении.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих
Медицинские специалисты в Ставрополье проводят ревакцинацию от COVID-19 членов семей военнослужащих ЮВО
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ
Командование 8-й армии ЮВО исполнило новогодние детские желания

Метки:
Южный военный округ , Учения , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false