03.01.2022 (07:15)

В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих

В 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, в рамках праздничных культурно-массовых мероприятий для военнослужащих стартовала новогодняя спартакиада.

В течение недели в местах дислокации частей дивизии пройдут спортивные состязания между подразделениями.

Военнослужащие будут соревноваться за звание лучшего подразделения по армрестлингу, подтягиванию на перекладине, мини-футболу, забегам на различные дистанции, перетягиванию каната, гирям и силовому троеборью.

По итогам всех соревнований представители судейской команды из числа инструкторов по физической подготовке и спорту наградят победителей грамотами, кубками и подарками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице