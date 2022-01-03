03.01.2022 (07:15)
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих
В 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ростовской области, в рамках праздничных культурно-массовых мероприятий для военнослужащих стартовала новогодняя спартакиада.
В течение недели в местах дислокации частей дивизии пройдут спортивные состязания между подразделениями.
Военнослужащие будут соревноваться за звание лучшего подразделения по армрестлингу, подтягиванию на перекладине, мини-футболу, забегам на различные дистанции, перетягиванию каната, гирям и силовому троеборью.
По итогам всех соревнований представители судейской команды из числа инструкторов по физической подготовке и спорту наградят победителей грамотами, кубками и подарками.
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