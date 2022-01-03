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03.01.2022 (01:00)

В военной академии ВКО прошли новогодние детские утренники

В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова прошли новогодние мероприятия.

На праздничные и концертные программы были приглашены дети военнослужащих, работников учебного заведения, а также юнармейцы.

Новогоднее торжество началось с развлекательного представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.

Приглашенные дети приняли участие в новогодних конкурсах, соревновались в исполнении новогодних песен и стихотворений, водили хороводы вокруг елки и посмотрели спектакль, специально подготовленный курсантами академии.

По окончании мероприятия, сказочные персонажи поздравили детей с Новым годом и вручили сладкие подарки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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