03.01.2022 (01:00)
В военной академии ВКО прошли новогодние детские утренники
В Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова прошли новогодние мероприятия.
На праздничные и концертные программы были приглашены дети военнослужащих, работников учебного заведения, а также юнармейцы.
Новогоднее торжество началось с развлекательного представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.
Приглашенные дети приняли участие в новогодних конкурсах, соревновались в исполнении новогодних песен и стихотворений, водили хороводы вокруг елки и посмотрели спектакль, специально подготовленный курсантами академии.
По окончании мероприятия, сказочные персонажи поздравили детей с Новым годом и вручили сладкие подарки.
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