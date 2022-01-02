02.01.2022 (20:00)

В технополисе «ЭРА» с торжеством встретили Новый год

Личный состава военного иннограда поздравил начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Александр Осадчук, пожелав молодым ученым и коллективу Технополиса крепкого здоровья, реализации творческого и научного потенциала, а также передал поздравления от руководства Минобороны России.

Присутствующие на торжественном мероприятии прослушали видеообращение Министра обороны Российской Федерации генерала-армии С.К.Шойгу и Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Российской Федерации Президента В.В.Путина. Также с новогодними видеопоздравлениями к личному составу обратились известные деятели культуры и науки: телеведущий Игорь Прокопенко, российский предприниматель в сфере информационных технологий Наталья Касперская, журналист Анна Шафран, ректор МГТУ им. Н.Э.Баумана Михаил Гордин, начальник 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны России Владимир Чипко, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Александр Фисун.

Добрые эмоции у операторов научных рот вызвали видеопоздравления от родных и близких.

Всех участников новогоднего вечера особенно порадовали выступления, подготовленные операторами научных рот, такие как песня «Флаг моего государства» в исполнении ряд. Дмитрия Антропова, песня «Знаешь ли ты» в исполнении ряд. Александра Брагина и ряд. Рамиля Растамханова и стихотворение «Настал тот день желанный», прочитанное ряд. Андреем Десятковым.

Стоит отметить инновационную 3D-елку, разработанную операторами научных рот в стенах Технополиса. Молодые ученые продемонстрировали инновационный подход к решению стоящих перед ними задач и сформировали голографическое изображение новогодней елки в центре праздничного стола с использованием ТВ-панелей.

В теплой и семейной обстановке техноград встретил новый 2022 год, тем самым заложив новую добрую традицию – празднования Нового года большим и дружным коллективом.

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