03.01.2022 (08:00)

Военнослужащие гвардейского соединения специального назначения ВДВ поздравили 95-летнего ветерана в Подмосковье с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие гвардейского соединения специального назначения ВДВ поздравили 95-летнего ветерана в Подмосковье с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым

Военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушнно-десантных войск посетили ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Алексеева (95 лет), которого поздравили с Новым годом и Рождеством Христовым.

Гвардейцы-десантники подготовили для ветерана именные подарки.

За праздничным столом Иван Алексеевич рассказал гостям о войне, жизни и службе, а также поблагодарил их за внимание и заботу.

Иван Алексеевич Алексеев поздравил всех, кто защищает интересы нашей необъятной Родины с Новым годом и Рождеством Христовым!

Иван Алексеевич родился 5 ноября 1926 года в Чувашской СССР Янтиковского района, деревня Ураз-Косы.

11 декабря 1943 года призван в ряды советской армии в авиационную часть (142 батальон аэродромного обслуживания (БАО) рядовым стрелком, где проходил службу до конца Великой Отечественной войны. После принятия присяги был направлен в Вязьму, по мере продвижения линии фронта осуществлялась передислокация их батальона. Задачами службы являлись: обеспечение боевого вылета, охрана территории аэродрома, при атаке вести обстрел немецких самолётов.

Ярким воспоминанием Ивана Алексеевича был момент, когда их аэродром дислоцировался под Витебском, и немецкие штурмовики начали бомбёжку. Один самолёт был сбит советскими зенитчиками, экипаж самолёта в составе 6 человек был задержан. Когда немцев доставили в штаб, советские солдаты окружили их, но не смотря на ненависть, ни один человек не позволил себе тронуть их даже пальцем - насколько высокими были понятия о воле и достоинстве русского солдата. В 1945 году Иван Алексеевич переведен в Московский военный округ. Служил на аэродромах «Раменское», «Люберцы», «Бабушкино», «Манихино», «Кубинка».

Имеет награды: Орден Великой Отечественной войны, медаль за победу над Германией, медаль за боевые заслуги, медаль «Георгия Жукова».

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