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03.01.2022 (07:15)

Более 7 000 прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ и самолетов ВТА Ил-76 МД совершили в 2021 году десантники из Приморья

Личным составом Уссурийского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск в ходе занятий по боевой подготовке в 2021 учебном году совершено свыше 7 тысяч прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 АМТШ и самолетов Ил-76МД Военно-транспортной авиации ВКС России.

Плановые занятия под руководством командиров подразделений и офицеров воздушно-десантной подготовки (ВДП) проводились со всеми категориями военнослужащих начиная от офицеров управления соединения, командирами воинских частей и подразделений, личным составом.

Занятия начинались с повторения теоретической части, изучения материальной базы и характеристик различных парашютных систем, далее личный состав отработал укладку основной парашютной системы Д-10 запасного парашюта З-5.

После каждого этапа офицеры ВДП проводили проверку правильности укладки парашютов и давали команду на выполнение последующего этапа. Далее военнослужащие проходили предпрыжковую подготовку, где тренировали свои действия в воздухе после покидания воздушного судна на тренажерах воздушно-десантного комплекса (ВДК).

Благодаря грамотному планированию и подготовке личного состава программа прыжков в гвардейском соединении ВДВ была выполнена в полном объеме.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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