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02.01.2022 (18:00)

Порядка 250 десантников из Тулы встретили Новый год на боевом посту в карауле, дежурстве и суточном наряде

Новогоднюю ночь на боевом дежурстве при несении караульной и гарнизонной служб, а также в суточном наряде встретили более 250 военнослужащих воинских частей Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.

Заступление на дежурство началось накануне с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных смен.

После проведения инструктажа, по доброй традиции, представитель управления гвардейского соединения вручил личному составу, назначенному для несения службы в нарядах и караулах по воинским частям, торты и сладости к чаю.

Командование соединения и командиры воинских частей поздравили своих подчинённых, заступивших в суточный наряд, лично с пунктов управления по громкоговорящей связи незадолго до наступления Нового года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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