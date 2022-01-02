02.01.2022 (18:00)
Порядка 250 десантников из Тулы встретили Новый год на боевом посту в карауле, дежурстве и суточном наряде
Новогоднюю ночь на боевом дежурстве при несении караульной и гарнизонной служб, а также в суточном наряде встретили более 250 военнослужащих воинских частей Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.
Заступление на дежурство началось накануне с проведения торжественных ритуалов разводов дежурных смен.
После проведения инструктажа, по доброй традиции, представитель управления гвардейского соединения вручил личному составу, назначенному для несения службы в нарядах и караулах по воинским частям, торты и сладости к чаю.
Командование соединения и командиры воинских частей поздравили своих подчинённых, заступивших в суточный наряд, лично с пунктов управления по громкоговорящей связи незадолго до наступления Нового года.
Новости по теме:
В Туле Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом многодетные семьи военнослужащих Воздушно-десантных войск
Артем и Александр Казимирские в рамках Всероссийской акции «Елка желаний» побывали в Омском кадетском военном корпусе
В Новороссийском гвардейском десантно-штурмовом горном соединении прошла Новогодняя елка для детей военнослужащих
Метки: