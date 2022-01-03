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03.01.2022 (07:30)

Около 5000 упражнений стрельб из стрелкового оружия выполнено военнослужащими общевойскового объединения ЦВО

Около 5000 упражнений стрельб из стрелкового оружия выполнили военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, в прошедшем учебном году. Об этом сообщил командующий объединением генерал-лейтенант Сергей Рыжков.

Основные усилия по огневой подготовке были направлены на повышение индивидуальной выучки военнослужащих в действиях при вооружении.

«Кроме того, в ходе проведения занятий по огневой подготовке дополнительно развертывалось учебное место по выполнению практической стрельбы, что позволило повысить уровень огневой выучки военнослужащих, что в свою очередь повысило уровень состязательности среди военнослужащих», - сказал командующий объединением.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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