03.01.2022 (07:00)

Более 100 многодетных семей военнослужащих ЦВО поздравили Дед Мороз и Снегурочка в Сибири

Более 100 многодетных семей военнослужащих общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, поздравили Дед Мороз и Снегурочка с Новым годом.

Командование объединения ЦВО организовало посещение многодетных семей военнослужащих Дедом Морозом и Снегурочкой в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Тыва. Роли сказочных героев исполнили военнослужащие соединений и воинских частей. Дети получили из рук военных сладкие новогодние подарки, рассказывали новогодние стихи, пели песни и водили вместе с военнослужащими хороводы вокруг елок.

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края, Республики Тыва и Республики Хакасия. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитно-ракетное соединения, войска РХБЗ и связи.

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