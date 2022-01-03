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03.01.2022 (06:30)

Российские юнармейцы в Таджикистане поздравили с Новым годом военнослужащих 201-й военной базы

Юнармейские отряды школ Минобороны России в Таджикистане поздравили с Новым годом военнослужащих 201-ой военной базы.

В качестве новогоднего подарка дети выступили с концертной программой перед личным составом соединения, вручив праздничные рисунки и поздравительные открытки, специально подготовленные к Новому году в школах.

Также в военных городках, дислоцированных в Бохтаре и Душанбе, состоялся детский конкурс на лучшую новогоднюю открытку с изображением российских военнослужащих.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Таджикистан , Юнармия , Центральный военный округ
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