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02.01.2022 (15:30)

В Туле Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом многодетные семьи военнослужащих Воздушно-десантных войск

Дед Мороз и Снегурочка посетили многодетные семьи военнослужащих и гражданского персонала, которых от лица всего коллектива и командования Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поздравили с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Дети были очень рады встрече гостей с неожиданными и очень вкусными подарками. Для сказочных Дедушки Мороза и Снегурочки они исполняли стихи и детские песенки возле нарядной новогодней елочки.

В преддверии новогодних праздников командование Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск подготовило более 150 новогодних подарков, которые будут доставлены Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники во все многодетные семьи военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Праздники , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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