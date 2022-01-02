02.01.2022 (15:30)

В Туле Дед Мороз и Снегурочка поздравили с Новым Годом многодетные семьи военнослужащих Воздушно-десантных войск

Дед Мороз и Снегурочка посетили многодетные семьи военнослужащих и гражданского персонала, которых от лица всего коллектива и командования Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поздравили с Новым годом и приближающимся Рождеством Христовым.

Дети были очень рады встрече гостей с неожиданными и очень вкусными подарками. Для сказочных Дедушки Мороза и Снегурочки они исполняли стихи и детские песенки возле нарядной новогодней елочки.

В преддверии новогодних праздников командование Тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск подготовило более 150 новогодних подарков, которые будут доставлены Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники во все многодетные семьи военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице