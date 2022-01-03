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03.01.2022 (04:30)

Более 110 сводных отрядов подготовил ЦВО для ликвидации последствий возможных ЧС в 2022 году

Более 110 сводных отрядов в 29 гарнизонах подготовлено Центральным военным округом (ЦВО) для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий в 2022 году. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«В целях оперативного реагирования на кризисные ситуации как природного, так и техногенного характера в четырехчасовой готовности содержатся 114 сводных отрядов в 29 гарнизонах на территории военного округа», - сказал генерал-полковник Александр Лапин

В пресс-службе уточнили, что специалисты подготовили более 1,7 тысяч единиц специальной техники, 10 вертолетов Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 и 4 транспортных самолета. Всего в воинских частях и соединениях содержится 114 сводных отрядов, готовых к оперативной ликвидации возможных последствий чрезвычайных ситуаций.

Для мониторинга обстановки сформирована группировка беспилотных летательных аппаратов.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Чрезвычайная ситуация
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