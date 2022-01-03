03.01.2022 (03:30)

Более 600 единиц автомобильной техники получил ЦВО по итогам 2021 года

Соединения и воинские части Центрального военного округа получили более 600 единиц автомобильной техники различного назначения в 2021 году.

В соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в регионах Сибири, Поволжье и на Урале поступило более 80 грузовых автомобилей «Урал» различных модификаций, 90 единиц автомобилей «Камаз», более 40 медицинских автомобилей, в том числе новейшие санитарные бронеавтомобили «Линза». Подразделения специального назначения, дислоцированные в Самарской и Новосибирской областях, получили около 20 единиц бронеавтомобилей «Тайфун 4х4» и «Тайфун-К».

Кроме того, поступило 45 единиц современной автомобильной техники, предназначенной для перевозки командного состава воинских частей и воинских подразделений.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

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