03.01.2022 (08:30)

Для проведения ревакцинации военнослужащих в период Новогодних и Рождественских праздников на Черноморском флоте развернуты прививочные посты

Для проведения ревакцинации от новой коронавирусной инфекции в период Новогодних и Рождественских праздников на Черноморском флоте (ЧФ) развернуты дежурные прививочные посты.

Вакцинация проводится на базе филиалов Военно-морского клинического госпиталя и медицинских подразделений в соединениях и воинских частях флота.

Вакцинопрофилактика на флоте проводится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

Кроме того, медицинские специалисты ЧФ продолжают вакцинацию прибывшего молодого пополнения осеннего призыва 2021 года.

Всего на Черноморском флоте ревакцинировались от COVID-19 более 14,5 тыс. военнослужащих.

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