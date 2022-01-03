03.01.2022 (08:30)
Для проведения ревакцинации военнослужащих в период Новогодних и Рождественских праздников на Черноморском флоте развернуты прививочные посты
Для проведения ревакцинации от новой коронавирусной инфекции в период Новогодних и Рождественских праздников на Черноморском флоте (ЧФ) развернуты дежурные прививочные посты.
Вакцинация проводится на базе филиалов Военно-морского клинического госпиталя и медицинских подразделений в соединениях и воинских частях флота.
Вакцинопрофилактика на флоте проводится отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.
Кроме того, медицинские специалисты ЧФ продолжают вакцинацию прибывшего молодого пополнения осеннего призыва 2021 года.
Всего на Черноморском флоте ревакцинировались от COVID-19 более 14,5 тыс. военнослужащих.
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