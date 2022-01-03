03.01.2022 (05:00)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ.

Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта выполнил проверку корабельных расчетов, обеспечивающих действия палубной авиации.

Всего в соответствии с полётным заданием вертолётчики Морской авиации ЧФ во взаимодействии с экипажем фрегата отработали более 10 взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре в море.

Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации, сначала экипажи отрабатывают аэродромные полеты, затем маршрутные, и только после этого допускаются к посадкам на вертолётные площадки кораблей.

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