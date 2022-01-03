03.01.2022 (05:00)
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ.
Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта выполнил проверку корабельных расчетов, обеспечивающих действия палубной авиации.
Всего в соответствии с полётным заданием вертолётчики Морской авиации ЧФ во взаимодействии с экипажем фрегата отработали более 10 взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре в море.
Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации, сначала экипажи отрабатывают аэродромные полеты, затем маршрутные, и только после этого допускаются к посадкам на вертолётные площадки кораблей.
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