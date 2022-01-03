Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.01.2022 (05:00)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» Черноморского флота провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» в акватории Черного моря провёл учение по приему на палубу вертолета Ка-27ПЛ.

Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта выполнил проверку корабельных расчетов, обеспечивающих действия палубной авиации.

Всего в соответствии с полётным заданием вертолётчики Морской авиации ЧФ во взаимодействии с экипажем фрегата отработали более 10 взлётов и посадок на палубу корабля на ходу и при стоянке на якоре в море.

Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации, сначала экипажи отрабатывают аэродромные полеты, затем маршрутные, и только после этого допускаются к посадкам на вертолётные площадки кораблей.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Более 300 военнослужащих Волгоградского гарнизона ЮВО приобрели жилье по военной ипотеке в 2021 году
В 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в Ростовской области состоялся праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»
В 2021 году экипажи кораблей КФл выполнили мероприятия плана боевой подготовки морских сил на 133%
На военной базе ЮВО в Армении стартовала новогодняя спартакиада для военнослужащих

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node5 isCompatibilityMode=false