03.01.2022 (05:00)
Командование 8-й армии ЮВО исполнило новогодние детские желания
Командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) исполнило новогодние детские желания.
В рамках акции «Ёлка желаний» семеро ребят из ростовской области прибыли в расположение 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО (ЮВО).
Военнослужащие разведподразделений представили детям современное стрелковое вооружение. Исполнением желания девятилетнего Михаила стало знакомство новейшими снайперскими винтовками.
На соседнем с дивизией полигоне дети смогли осуществить свои желания прокатиться на различной бронетехнике – кто на танке Т-72Б3, а кто на бронетранспортере БТР-82А.
Завершилась новогодняя экскурсия в легендарное соединение ЮВО праздничным обедом в солдатской столовой. Во время новогоднего чаепития всем ребятам вручили подарки от командования 8-й армии и от 150-й мотострелковой дивизии.