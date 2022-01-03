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03.01.2022 (05:00)

Командование 8-й армии ЮВО исполнило новогодние детские желания

Фото Видео

Командование 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) исполнило новогодние детские желания.

В рамках акции «Ёлка желаний» семеро ребят из ростовской области прибыли в расположение 150-й мотострелковой дивизии общевойскового объединения ЮВО (ЮВО).

Военнослужащие разведподразделений представили детям современное стрелковое вооружение. Исполнением желания девятилетнего Михаила стало знакомство новейшими снайперскими винтовками.

На соседнем с дивизией полигоне дети смогли осуществить свои желания прокатиться на различной бронетехнике – кто на танке Т-72Б3, а кто на бронетранспортере БТР-82А.

Завершилась новогодняя экскурсия в легендарное соединение ЮВО праздничным обедом в солдатской столовой. Во время новогоднего чаепития всем ребятам вручили подарки от командования 8-й армии и от 150-й мотострелковой дивизии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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