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03.01.2022 (05:30)

Медицинские специалисты в Ставрополье проводят ревакцинацию от COVID-19 членов семей военнослужащих ЮВО

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Медицинские специалисты Ставропольской поликлиники и 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны России проводят ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 членов семей военнослужащих и гражданского персонала воинских частей и учреждений Южного военного округа (ЮВО).

В Ставропольском гарнизоне с середины 2021 года ревакцинировано более 5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО. Параллельно ревакцинации медицинские работники продолжают плановую вакцинацию прибывших на службу новобранцев.

Перед процедурой вакцинируемые проходят медицинский осмотр с проведением термометрии. После вакцинации все пациенты находятся под контролем врачей в течение получаса.

Ревакцинация граждан, получивших полный курс вакцинации, проводится в соответствии с решением Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба Минобороны России по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Южный военный округ
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