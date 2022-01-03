03.01.2022 (00:30)

На новейшем корвете «Гремящий» Тихоокеанского флота прошло учение по борьбе за живучесть

На новейшем корвете «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) прошло плановое учение по борьбе за живучесть.

Личный состав аварийно-спасательной группы провёл тренировку на корабле в пункте базирования у причальной стенки.

В ходе отработки задачи экипаж новейшего корвета отработал нормативы по сбору аварийных партий, экипировке в пожарные костюмы, герметизации условного горящего отсека и устранении пробоины.

Для приближения обстановки в ходе тренировки к реальной учебную тревогу на корабле объявили в период новогодних праздников с целью проверки готовности и навыков военнослужащих.

На подобных занятиях личный состав отрабатывает до автоматизма алгоритмы действий при устранения различных последствий аварийных ситуаций.

В ходе недавнего межфлотского перехода с Балтийского на Тихоокеанский флот, в рамках которого корабль преодолел порядка 16 тысяч морских миль, моряки регулярно проводили тренировки по борьбе за живучесть с отработкой различных аварийных сценариев.

Справочно:

В состав Тихоокеанского флота корвет «Гремящий» был принят в декабре 2020 года, а прибыл в родной пункт базирования в конце ноября 2021 года, совершив в составе отряда межфлотский переход с Балтийского флота на Тихоокеанский.

В ходе межфлотского перехода моряки преодолели Атлантический и Индийский океан, а также Балтийское, Северное, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское и Японское море.

Корвет способен нести на вооружении крылатые ракеты комплекса «Калибр-НК».

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