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03.01.2022 (08:00)

Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму

В соответствии с планом подготовки лётного состава корабельных истребительных авиаполков Северного флота на 2022 году экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В 2021 году подобные тренировки продолжались с конца августа по середину октября. Навыки посадки на палубу авианосца отработали лётчики двух авиаполков. В общей сложности они провели порядка 200 лётных часов на тренажёре, выполняя проходы над «палубой», касания её выпущенными шасси и посадки на ограниченную площадку с зацепом за трос авиафинишёра.

К полётам на авиационный комплекс были привлечены как молодые, так и опытные пилоты. Более 10 лётчиков было подготовлено к посадкам на палубу. Командиры полков и их заместители подтвердили право руководства полётами и свои инструкторские полномочия для подготовки лётного состава.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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